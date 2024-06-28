Олег Мельниченко принял участие во встрече под руководством спикеров верхних палат парламентов Белоруссии и России Политика

Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие во встрече под руководством председателей верхних палат парламентов Белоруссии и России Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко, которая состоялась в Витебске.

Фото: T.me/omelnichenko

«В Витебске стал участником встречи, которую в рамках XI Форума регионов Беларуси и России провели председатели верхних палат парламентов государств Наталья Ивановна Кочанова и Валентина Ивановна Матвиенко», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 28 июня.

Он подчеркнул, что укрепление сотрудничества России и Белоруссии во многом зависит от партнерства на региональном уровне.

«Валентина Ивановна Матвиенко призвала руководителей субъектов федерации быть внимательнее к инициативам государственных организаций и представителей бизнеса, желающих наладить контакты с белорусской стороной», — сообщил губернатор.

Фото: T.me/omelnichenko

«Мы укрепляем торгово-экономические связи, промышленную кооперацию. Пензенская область поставляет в Беларусь бумагу-основу для производства флизелиновых обоев, корпусную мебель, моторы-редукторы, тестомесильные машины, жатки, топливозаправщики, оборудование для производства, ремонта и испытания трубопроводной арматуры. Наращиваем сотрудничество в культурной и образовательной сферах. Вместе мы сможем достичь большего, будем продолжать взаимодействие», — отметил Олег Мельниченко.