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Принято решение об упразднении управления транспорта и связи Пензы

18:17 | 28.06.2024 | Политика

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Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы в ходе 62-й очередной сессии внесли изменения и дополнения в устав города, в соответствии с которыми упраздняется управление транспорта и связи.

Принято решение об упразднении управления транспорта и связи Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С докладом по теме выступил первый заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов.

Он пояснил, что данная мера принята в связи с перераспределением полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом, а также в области дорожной деятельности.

С 2022 года часть полномочий управления была передана министерству цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

«Одновременно полномочиями управления транспорта наделяется управление ЖКХ города», — сказал Олег Денисов.

Как сообщается на сайте мэрии, это произойдет по истечении срока полномочий пензенской гордумы седьмого созыва — в сентябре текущего года.

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