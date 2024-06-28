Принято решение об упразднении управления транспорта и связи Пензы Политика

Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы в ходе 62-й очередной сессии внесли изменения и дополнения в устав города, в соответствии с которыми упраздняется управление транспорта и связи.

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С докладом по теме выступил первый заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов.

Он пояснил, что данная мера принята в связи с перераспределением полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом, а также в области дорожной деятельности.

С 2022 года часть полномочий управления была передана министерству цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

«Одновременно полномочиями управления транспорта наделяется управление ЖКХ города», — сказал Олег Денисов.

Как сообщается на сайте мэрии, это произойдет по истечении срока полномочий пензенской гордумы седьмого созыва — в сентябре текущего года.