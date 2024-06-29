Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской и Гродненской областями
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Пенза, 29 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель гродненского облисполкома Владимир Караник в завершение пленарного заседания XI Форума регионов Белоруссии и России подписали соглашение о сотрудничестве.
Фото: Pnzreg.ru
«Завершили работу на Форуме регионов Беларуси и России. Посетили выставки-презентации, [...] обменялись с коллегами опытом межрегионального сотрудничества и планами развития партнерских отношений. В завершение пленарного заседания форума подписал с председателем гродненского областного исполнительного комитета Владимиром Степановичем Караником соглашение о сотрудничестве», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 28 июня.
Он отметил, что подписание проходило в присутствии спикеров верхних палат парламентов Белоруссии и России Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко.
«В ближайшее время ждем белорусских друзей в гости. Планируем, что они посетят наш «День поля» и лермонтовский праздник поэзии», — добавил глава региона.