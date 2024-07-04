В Пензу прибыла делегация Самаркандской области Узбекистана Политика

Пенза, 4 июля 2024. PenzaNews. Делегация Самаркандской области Республики Узбекистан прибыла в Пензу с рабочим визитом вечером в минувшую среду, 3 июля.

Фото: Pnzreg.ru

«Встретили в аэропорту делегацию Самаркандской области Узбекистана во главе с хокимом Эркинжоном Окбутаевичем Турдимовым. О приезде к нам мы договорились в мае на заседании Совета регионов России и Узбекистана, которое провели главы наших государств. Хокимият Самаркандской области оказал тогда большое содействие в организации пребывания и встреч на территории Узбекистана», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Глава региона назвал взаимодействие с Самаркандской областью новой страницей в истории отношений Пензенской области с Узбекистаном.

«В начале июня в Пензу уже приезжала делегация, в состав которой вошли представители самаркандской научной и бизнес-общественности. Теперь потенциал Пензенского региона сможет лично оценить хоким области», — отметил Олег Мельниченко.

«Мы настроены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», — подчеркнул он.