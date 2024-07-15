Александр Максимов назначен главой администрации Ленинского района Пензы Политика

Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. Александр Максимов назначен главой администрации Ленинского района Пензы. Об этом сообщил глава города Александр Басенко в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 15 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Александр Максимов имеет два высших образования. В 2005 году он окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Учитель истории», в 2010 году — Московский социально-экономический институт и получил диплом юриста.

С 2008 года занимал различные должности в органах власти регионального и муниципального уровней.

С 2017 года был заместителем главы администрации Ленинского района Пензы.

Женат, воспитывает сына и дочь.