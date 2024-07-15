20:40:44 Понедельник, 15 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Александр Максимов назначен главой администрации Ленинского района Пензы

14:13 | 15.07.2024 | Политика

Печать

Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. Александр Максимов назначен главой администрации Ленинского района Пензы. Об этом сообщил глава города Александр Басенко в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 15 июля.

Александр Максимов назначен главой администрации Ленинского района Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Александр Максимов имеет два высших образования. В 2005 году он окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Учитель истории», в 2010 году — Московский социально-экономический институт и получил диплом юриста.

С 2008 года занимал различные должности в органах власти регионального и муниципального уровней.

С 2017 года был заместителем главы администрации Ленинского района Пензы.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Читайте также
В Пензе бывший работник мебельного предприятия обвиняется в покушении на коммерческий подкуп Житель Неверкинского района подозревается в поджоге чужого автомобиля
В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти своей сожительнице Анестезиолог-реаниматолог Мурат Боташев трудоустроен в городищенскую больницу по программе «Земский доктор»
Реальный срок грозит жителю Каменского района, который оплатил покупки найденной банковской картой Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке кофемашины
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама