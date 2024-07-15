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Ирина Рузанова назначена замглавы администрации Кузнецка по соцвопросам

16:11 | 15.07.2024 | Политика

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Кузнецк, 15 июля 2024. PenzaNews. Ирина Рузанова назначена заместителем главы администрации Кузнецка Пензенской области по социальным вопросам. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 15 июля.

Ирина Рузанова назначена замглавы администрации Кузнецка по соцвопросам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ирина Владимировна прошла соответствующие конкурсные процедуры, согласование в правительстве области. Имеет успешный опыт руководящей работы в качестве директора лицея №21, ученую степень кандидата наук, знает систему образования, прошла путь от учителя до руководителя. Для старта в этой должности есть все, главное — есть желание и стремление освоить многообразный и широкий участок работ», — сказал он.

Сергей Златогорский пожелал Ирине Рузановой успехов в новой должности.

«Курируемые учреждения и подразделения возглавляют по большей части знающие люди, что позволит легче войти в работу», — цитирует главу Кузнецка пресс-служба мэрии.

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