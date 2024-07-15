Ирина Рузанова назначена замглавы администрации Кузнецка по соцвопросам Политика

Кузнецк, 15 июля 2024. PenzaNews. Ирина Рузанова назначена заместителем главы администрации Кузнецка Пензенской области по социальным вопросам. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 15 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ирина Владимировна прошла соответствующие конкурсные процедуры, согласование в правительстве области. Имеет успешный опыт руководящей работы в качестве директора лицея №21, ученую степень кандидата наук, знает систему образования, прошла путь от учителя до руководителя. Для старта в этой должности есть все, главное — есть желание и стремление освоить многообразный и широкий участок работ», — сказал он.

Сергей Златогорский пожелал Ирине Рузановой успехов в новой должности.

«Курируемые учреждения и подразделения возглавляют по большей части знающие люди, что позволит легче войти в работу», — цитирует главу Кузнецка пресс-служба мэрии.