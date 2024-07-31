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Количество избирателей в Пензенской области за полгода уменьшилось почти на 10 тыс. человек

14:05 | 31.07.2024 | Политика

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Пенза, 31 июля 2024. PenzaNews. Численность избирателей в Пензенской области сократилась за первую половину 2024 года почти на 10 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте облизбиркома.

Количество избирателей в Пензенской области за полгода уменьшилось почти на 10 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На 1 января 2024 года численность граждан, обладающих правом голоса на территории региона, составляла 1 млн. 14 тыс. 386 человек, на 1 июля — 1 млн. 4 тыс. 399.

Уменьшение количества избирателей произошло в большинстве муниципальных районов и городских округов, в том числе в Белинском районе — на 702 (3,7%), в Лопатинском — на 290 (3,06%), в Шемышейском — на 288 (2,49%).

Увеличение числа избирателей зафиксировано только в Пензенском районе — на 194 (0,33%).

За полгода из Пензенской области выбыли 27 тыс. 529 избирателей, из них 12 тыс. 737 — снялись с регистрационного учета в связи с переменой места жительства, 9 тыс. 601 — умерли, 4 тыс. 105 — призваны в ряды Вооруженных сил РФ, 259 — выбыли в места лишения свободы, 105 — были признаны судом недееспособными, 722 — по другим причинам.

За этот же период в Пензенскую область прибыли 17 тыс. 542 избирателя, из них 11 тыс. 292 — встали на регистрационный учет в связи с изменением места жительства, 675 — прибыли из Вооруженных сил РФ, 224 — прибыли из мест лишения свободы, 13 — приняли гражданство Российской Федерации, 5 тыс. 326 — достигли возраста 18 лет, 12 — по другим причинам.

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