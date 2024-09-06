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В Пензе открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов гордумы

08:00 | 06.09.2024 | Политика

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Пенза, 6 сентября 2024. PenzaNews. Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Пензенской городской думы восьмого созыва открылись в 8.00 пятницы, 6 сентября.

В Пензе открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов гордумы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Все они будут работать ровно до 20.00. Аналогичный режим работы участков предусмотрен 7 и 8 сентября.

Выборы в Пензенскую городскую думу проходят по смешанной системе: на пятилетний срок 25 депутатов избираются по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.

В связи с этим каждый избиратель на участках получает два бюллетеня: по одному он может проголосовать за конкретного кандидата, по другому — за одну из партий.

Помимо выборов в Пензе, 7 и 8 сентября на всей территории Пензенской области, кроме города Сердобска, Кутеевского сельсовета Белинского района и Сазанского сельсовета Сердобского района, проводятся выборы муниципального уровня.

В Заречном выборы в собрание представителей пройдут в течение одного дня, 8 сентября.

По данным облизбиркома, всего в регионе будет замещено 2 тыс. 649 депутатских мандатов в трех городских округах — Пензе, Кузнецке, Заречном, в одном муниципальном районе — Пензенском, а также в 285 городских и сельских поселениях.

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