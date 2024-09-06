Владимир Мутовкин проголосовал на выборах депутатов пензенской гордумы Политика

Пенза, 6 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин проголосовал на выборах депутатов представительного органа муниципального образования восьмого созыва на избирательном участке, расположенном в многопрофильной гимназии №13.

Фото: Pgduma.ru

«Формируется новый состав Пензенской городской думы, и от того, насколько он будет работоспособным, в определенной степени зависит эффективность реализация наказов избирателей», — сказал спикер гордумы после голосования.

Он призвал жителей Пензы проявить активность и прийти на избирательные участки.

«Ведь от этого зависит будущее столицы Сурского края», — цитирует Владимир Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», одним из первых на избирательный участок, расположенный в школе №11 в Пензе, пришел губернатор Олег Мельниченко.