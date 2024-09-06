15:46:28 Пятница, 6 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин проголосовал на выборах депутатов пензенской гордумы

11:50 | 06.09.2024 | Политика

Печать

Пенза, 6 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин проголосовал на выборах депутатов представительного органа муниципального образования восьмого созыва на избирательном участке, расположенном в многопрофильной гимназии №13.

Владимир Мутовкин проголосовал на выборах депутатов пензенской гордумы

Фото: Pgduma.ru

«Формируется новый состав Пензенской городской думы, и от того, насколько он будет работоспособным, в определенной степени зависит эффективность реализация наказов избирателей», — сказал спикер гордумы после голосования.

Он призвал жителей Пензы проявить активность и прийти на избирательные участки.

«Ведь от этого зависит будущее столицы Сурского края», — цитирует Владимир Мутовкина пресс-служба пензенской гордумы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», одним из первых на избирательный участок, расположенный в школе №11 в Пензе, пришел губернатор Олег Мельниченко.

Читайте также
Вадим Супиков проголосовал на выборах депутатов Пензенской городской думы Жительница Колышлейского района перевела мошеннику более 2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Бековском районе столкнулись кроссовер и трактор, пострадали два человека Под Пензой в ДТП с автобусом пострадал ребенок
В Городищенском районе столкнулись большегруз и «Lada Kalina», водитель легковушки погиб В Никольском районе автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся, водитель погиб
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама