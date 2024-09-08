В Пензенской области начался подсчет голосов избирателей Политика

Пенза, 8 сентября 2024. PenzaNews. Голосование на выборах муниципального уровня в Пензенской области завершено.

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Все участки закрылись ровно в 20.00. Избирательные комиссии приступили к процедуре подсчета голосов.

Выборы в Пензенскую городскую думу восьмого созыва проходили в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. На пятилетний срок избирались 35 депутатов: 25 — по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.

Всего в Пензе было открыто 223 избирательных участка, на всех использовались видеорегистраторы для записи процесса голосования.

Помимо выборов в Пензе, 7 и 8 сентября на всей территории Пензенской области, кроме Сердобска, Кутеевского сельсовета Белинского района и Сазанского сельсовета Сердобского района, проводились выборы муниципального уровня.

Выборы в собрание представителей Заречного проходили в течение одного дня, 8 сентября.

По данным облизбиркома, всего в регионе проводились 292 избирательные кампании по замещению 2 тыс. 649 депутатских мандатов в трех городских округах — Пензе, Кузнецке, Заречном, в одном муниципальном районе — Пензенском, а также в 285 городских и сельских поселениях.

Ожидается, что предварительные итоги выборов в Пензенской области станут известны утром в понедельник, 9 сентября.