В Пензенской области начался подсчет голосов избирателей
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Пенза, 8 сентября 2024. PenzaNews. Голосование на выборах муниципального уровня в Пензенской области завершено.
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Все участки закрылись ровно в 20.00. Избирательные комиссии приступили к процедуре подсчета голосов.
Выборы в Пензенскую городскую думу восьмого созыва проходили в течение трех дней — с 6 по 8 сентября. На пятилетний срок избирались 35 депутатов: 25 — по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.
Всего в Пензе было открыто 223 избирательных участка, на всех использовались видеорегистраторы для записи процесса голосования.
Помимо выборов в Пензе, 7 и 8 сентября на всей территории Пензенской области, кроме Сердобска, Кутеевского сельсовета Белинского района и Сазанского сельсовета Сердобского района, проводились выборы муниципального уровня.
Выборы в собрание представителей Заречного проходили в течение одного дня, 8 сентября.
По данным облизбиркома, всего в регионе проводились 292 избирательные кампании по замещению 2 тыс. 649 депутатских мандатов в трех городских округах — Пензе, Кузнецке, Заречном, в одном муниципальном районе — Пензенском, а также в 285 городских и сельских поселениях.
Ожидается, что предварительные итоги выборов в Пензенской области станут известны утром в понедельник, 9 сентября.