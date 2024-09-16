Установлены общие результаты выборов депутатов пензенской гордумы восьмого созыва Политика

Пенза, 16 сентября 2024. PenzaNews. Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Пензы приняла постановление об установлении общих результатов выборов депутатов гордумы восьмого созыва в понедельник, 16 сентября.

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«Установить, что в Пензенскую городскую думу восьмого созыва избрано 35 депутатов: 10 депутатов по единому избирательному округу; [...] 25 депутатов по одномандатным избирательным округам», — сказано в документе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

«Зарегистрировать депутатов Пензенской городской думы восьмого созыва, избранных по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам, выдать им удостоверения об избрании», — добавляется в постановлении.

Список избранных депутатов Пензенской городской думы восьмого созыва по единому округу:

«Единая Россия»:

1. Артамошкин Александр Владимирович

2. Суходолов Алексей Александрович

3. Казаков Сергей Владимирович

4. Акимов Дмитрий Александрович

5. Смоляков Виктор Иванович

«Новые люди»:

1. Львов Дмитрий Андреевич

ЛДПР

1. Васильев Александр Александрович

КПРФ:

1. Падалкина Елена Романовна

2. Смирнов Александр Владимирович

«Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

1. Лисин Михаил Александрович

Список избранных депутатов Пензенской городской думы восьмого созыва по одномандатным округам:

Округ №1 — Савичев Алексей Валерьевич («Единая Россия»)

Округ №2 — Обухов Владимир Александрович («Единая Россия»)

Округ №3 — Жданников Андрей Михайлович (КПРФ)

Округ №4 — Туктаров Жиганша Зейнятуллович (Партия пенсионеров)

Округ №5 — Орлов Павел Викторович («Единая Россия»)

Округ №6 — Трошин Алексей Алексеевич («Единая Россия»)

Округ №7 — Кузнецов Владимир Владимирович («Единая Россия»)

Округ №8 — Трутнев Александр Васильевич («Единая Россия»)

Округ №9 — Шаляпин Олег Васильевич (КПРФ)

Округ №10 — Зиновьев Юрий Александрович («Единая Россия»)

Округ №11 — Шуварин Алексей Николаевич («Единая Россия»)

Округ №12 — Мутовкин Владимир Борисович («Единая Россия»)

Округ №13 — Водопьянов Андрей Александрович («Единая Россия»)

Округ №14 — Кузяков Николай Иванович («Единая Россия»)

Округ №15 — Кухарев Олег Николаевич («Единая Россия»)

Округ №16 — Петров Алексей Анатольевич («Единая Россия»)

Округ №17 — Рудакова Анна Анатольевна («Единая Россия»)

Округ №18 — Васянин Сергей Викторович («Единая Россия»)

Округ №19 — Соболев Денис Юрьевич («Единая Россия»)

Округ №20 — Петрухин Роман Николаевич («Единая Россия»)

Округ №21 — Сучков Андрей Александрович («Единая Россия»)

Округ №22 — Желиховский Денис Олегович («Единая Россия»)

Округ №23 — Кузьмичев Евгений Анатольевич («Единая Россия»)

Округ №24 — Иванов Алексей Анатольевич («Единая Россия»)

Округ №25 — Панин Борис Александрович («Единая Россия»)