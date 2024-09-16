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Хормушов избран председателем собрания представителей Заречного, Костин — главой ЗАТО

18:36 | 16.09.2024 | Политика

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Заречный, 16 сентября 2024. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Заречного Пензенской области восьмого созыва в ходе первой сессии, состоявшейся в понедельник, 16 сентября, рассмотрели 11 вопросов.

Хормушов избран председателем собрания представителей Заречного, Костин — главой ЗАТО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Одним из них стало избрание председателя собрания представителей Заречного. Им стал депутат по избирательному округу №2, заместитель генерального директора ООО «ЭнергоПромРесурс» по коммерческим вопросам Максим Хормушов.

Также в повестку был включен вопрос об избрании главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Как сообщает пресс-служба администрации ЗАТО, большинством голосов главой Заречного избран Алексей Костин, который с апреля 2024 года исполнял полномочия главы.

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