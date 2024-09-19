Владимир Трошин переизбран на пост председателя собрания представителей Кузнецка Политика

Кузнецк, 19 сентября 2024. PenzaNews. Владимир Трошин избран председателем собрания представителей Кузнецка Пензенской области восьмого созыва в ходе первого заседания, состоявшегося в четверг, 19 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте представительного органа.

Фото: Gorodkuzneck.ru

«Владимир Евгеньевич трижды в период с 2001 по 2011 годы избирался депутатом собрания представителей города Кузнецка, в седьмом созыве с 29 декабря 2022 года возглавлял депутатский корпус в качестве его председателя», — напоминается в тексте.

В нем уточняется, что на первом заседании собрания представителей восьмого созыва его кандидатуру поддержали 20 депутатов из 22 присутствовавших.

«Заместителем председателя собрания представителей города Кузнецка был избран Геннадий Зиновьев. За него проголосовали 19 депутатов из 22», — добавляется в сообщении.