В Пензу прибыла делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Политика

Пенза, 1 октября 2024. PenzaNews. Делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности под руководством Владимира Булавина прибыла с рабочим визитом в Пензу.

Фото: T.me/omelnichenko

«[...] Встретили делегацию комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, которая будет работать в нашем регионе следующие три дня. Рабочая группа под руководством председателя комитета Владимира Ивановича Булавина ознакомится с работой оборонных предприятий и проведет выездное заседание, где на примере Пензенской области обсудят вопрос выполнения гособоронзаказа для потребностей Вооруженных сил России», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале поздно вечером в минувший понедельник, 30 сентября.

Он напомнил, что ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила эффективность работы пензенского оборонно-промышленного сектора и добросовестность в выполнении задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

«Также в ходе рабочего визита сенаторы посетят Пензенский артиллерийский инженерный институт и региональное отделение фонда «Защитники Отечества», — добавил Олег Мельниченко.