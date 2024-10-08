Олег Мельниченко находится в командировке в ДНР Политика

Пенза, 8 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко находится в командировке в Донецкой народной республике.

Фото: Pnzreg.ru

«Нахожусь в рабочей командировке на территории Донецкой народной республики. Я был здесь в 2022 году и вижу, что с того времени в новом российском регионе произошли огромные изменения к лучшему. Горжусь тем, что значительная роль в возвращении ДНР к мирной жизни принадлежит пензенским специалистам», — написал он в своем Telegram-канале утром во вторник, 8 октября.

По словам Олега Мельниченко, глава ДНР Денис Пушилин высоко оценил поддержку пензенцев — «и доблесть бойцов, обороняющих Донбасс, и труд работников, ведущих восстановление стратегически важных объектов».

«С 2022 года пензенской компанией «Мостовик» восстановлено порядка 1 тыс. км дорожного покрытия, а также 14 искусственных сооружений. Большинство объектов сдано в эксплуатацию с опережением сроков контрактов. Совсем скоро будет открыто движение по первым 10 км альтернативного пути в Крым — дороги «Новороссия», от границы с Ростовской областью до города Новоазовска. Работы идут в круглосуточном режиме», — сообщил губернатор.

«Необходимо обеспечить нормальную жизнь людям, оставшимся на Донбассе даже в самое тяжелое время, а также тем, кому еще предстоит вернуться на родную землю», — подчеркнул он.