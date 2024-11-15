Олег Мельниченко внес изменения в состав правительства Пензенской области Политика

Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ о внесении изменений в состав правительства региона.

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«Внести в состав правительства Пензенской области следующие изменения: указать новую должность Плотникова Александра Ивановича — полномочный представитель губернатора Пензенской области – представитель Пензенской области при Торговом представительстве Российской Федерации в Республике Узбекистан; включить Щербакова Илью Андреевича – советника губернатора Пензенской области; исключить Балакина Сергея Львовича – министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области», — говорится в документе.

Контроль за исполнением указа возложен на вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова.