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Глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова сообщила о завершении муниципальной службы

10:02 | 16.11.2024 | Политика

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Пенза, 16 ноября 2024. PenzaNews. Глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова в день своего 70-летия сообщила о завершении муниципальной службы.

Глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова сообщила о завершении муниципальной службы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вот и подошла к завершению муниципальная служба длиною в 37 лет, служба во благо доброжелательных, отзывчивых, неравнодушных жителей любимого Первомайского района», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Лидии Беляковой вечером в минувшую пятницу, 15 ноября.

«Спасибо большое руководителям предприятий, организаций, учреждений, уличным комитетам, председателям ТСЖ и ЖСК, жителям района за совместную многолетнюю плодотворную работу, за понимание и поддержку на протяжении всей моей работы. Желаю всем коллективам, жителям района крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах!» — добавляется в тексте.

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