Елена Веселова избавилась от приставки и.о. на посту начальника управления муниципального имущества Пензы Политика

Пенза, 28 ноября 2024. PenzaNews. Елена Веселова, которая ранее исполняла обязанности начальника управления муниципального имущества города Пензы, избавилась от приставки и.о.

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Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы, Елена Веселова приступила к своим должностным обязанностям со среды, 27 ноября.

По информации мэрии, Елена Веселова имеет два высших образования: в 1992 году она окончила в Пензе инженерно-строительный институт (ныне — ПГУАС) по специальности «Архитектор», в 1999-м — сельхозакадемию (ныне — ПГАУ), получив диплом экономиста.

С 1992 по 1998 годы работала главным архитектором Железнодорожного района Пензы, с 1998 по 2001 годы — начальником отдела подготовки исходных данных для проектирования в главном управлении градостроительства и архитектуры Пензы.

С 2001 по 2004 годы трудилась специалистом в министерстве государственного имущества Пензенской области.

С 2004 по 2011 годы работала в территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пензенской области на должности начальников отделов, к полномочиям которых относились вопросы земельных отношений, приватизации и работы с учреждениями и предприятиями.

С 2011 по 2024 годы руководила отделом учета и распоряжения областным имуществом и аренды в министерстве госимущества региона.

Воспитывает дочь.