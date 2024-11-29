Сергей Балакин избран главой Пензенского района Политика

Пенза, 29 ноября 2024. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Пензенского района единогласно избрали Сергея Балакина главой муниципального образования в ходе 5-й сессии, состоявшейся в минувший четверг, 28 ноября.

Фото: Pnz.pnzreg.ru

До этого Сергей Балакин являлся исполняющим полномочия главы района.

Принимавший участие в сессии полномочный представитель губернатора Пензенской области Павел Маслов поздравил Сергея Балакина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Пензенского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.