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Сергей Балакин избран главой Пензенского района

09:21 | 29.11.2024 | Политика

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Пенза, 29 ноября 2024. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Пензенского района единогласно избрали Сергея Балакина главой муниципального образования в ходе 5-й сессии, состоявшейся в минувший четверг, 28 ноября.

Сергей Балакин избран главой Пензенского района

Фото: Pnz.pnzreg.ru

До этого Сергей Балакин являлся исполняющим полномочия главы района.

Принимавший участие в сессии полномочный представитель губернатора Пензенской области Павел Маслов поздравил Сергея Балакина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Пензенского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.

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