Внесены изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Пензы Политика

Пенза, 29 ноября 2024. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы в ходе четвертой очередной сессии внесли изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Пензы.

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«Ранее в комиссию по отбору кандидатур входили 10 человек: пять — назначенные Пензенской городской думой, пять — губернатором. Теперь это количество составит четыре на четыре соответственно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте гордумы.

Кроме того, уточняется процедура направления губернатору обращения о назначении конкурсной комиссии.

«Отдельно будут прописаны права и обязанности конкурсной комиссии, случаи досрочного прекращения полномочий назначенного Пензенской городской думой члена конкурсной комиссии, а также количество голосов, необходимых для принятия решений конкурсной комиссии, процедура подсчета голосов при их равенстве», — сказано в тексте.