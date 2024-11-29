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Внесены изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Пензы

17:40 | 29.11.2024 | Политика

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Пенза, 29 ноября 2024. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы в ходе четвертой очередной сессии внесли изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Пензы.

Внесены изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее в комиссию по отбору кандидатур входили 10 человек: пять — назначенные Пензенской городской думой, пять — губернатором. Теперь это количество составит четыре на четыре соответственно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте гордумы.

Кроме того, уточняется процедура направления губернатору обращения о назначении конкурсной комиссии.

«Отдельно будут прописаны права и обязанности конкурсной комиссии, случаи досрочного прекращения полномочий назначенного Пензенской городской думой члена конкурсной комиссии, а также количество голосов, необходимых для принятия решений конкурсной комиссии, процедура подсчета голосов при их равенстве», — сказано в тексте.

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