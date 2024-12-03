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В Бресте прошло третье заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области

17:30 | 03.12.2024 | Политика

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Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. Третье заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области состоялось в Бресте во вторник, 3 декабря.

В Бресте прошло третье заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

По словам вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова, который возглавляет делегацию региона, стороны значительно продвинулись практически во всех сферах взаимодействия.

Было отмечено, что в международных торгово-экономических отношениях Белоруссия остается для Пензенской области приоритетным стратегическим партнером: за 9 месяцев 2024 года внешнеторговый оборот увеличился более чем на 30%, сохраняется паритет экспорта и импорта.

«Мы активно развиваем промышленную кооперацию, особенно в таких отраслях, как станкостроение, автомобилестроение, деревообработка, мебельное производство», — подчеркнул Сергей Федотов.

«Продолжаются закупки в Республике Беларусь техники для дорожных организаций региона, для коммунального хозяйства муниципалитетов, а также для сельского хозяйства», — добавил он.

В частности, Пензенская область приобрела 94 троллейбуса, коммунальную технику для трех муниципальных образований. Заключены договоры на поставку более 100 лифтов белорусского производства.

Кроме того, заключены контракты на поставку из Пензы в медучреждения Белоруссии высокотехнологичных медицинских изделий, в том числе искусственных клапанов сердца.

«Мы планируем расширять сотрудничество также в приборостроении, легкой и обрабатывающей промышленности. Предлагаем проработать вопрос увеличения поставок в Пензенскую область продукции легкой промышленности, в том числе тканей и комплектующих для производства мягкой мебели», — сказал Сергей Федотов.

В ходе мероприятия белорусской стороне, которую на заседании возглавлял председатель брестского облисполкома Петр Пархомчик, было предложено в 2025 году представить команду для участия в военно-патриотических сборах «Гвардеец». Пригласить школьников из Белоруссии — решение губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Помимо этого, было озвучено предложение провести в Белоруссии в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Дни Пензенской области.

«Предлагаем к рассмотрению проведение в апреле 2025 года мероприятий в Бресте, Могилеве и Минске. На белорусских площадках будут организованы выступления творческих коллективов, выставки народных промыслов Пензенского края, а также презентация продукции пензенских предприятий», — цитирует Сергея Федотова пресс-служба регионального правительства.

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