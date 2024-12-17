Сергей Воронцов назначен заместителем председателя правительства Пензенской области Политика

Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Бывший министр транспорта Ульяновской области Сергей Воронцов назначен на должность заместителя председателя правительства Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«На сегодняшнем заседании правительства Пензенской области представил нового зампреда. Сергей Сергеевич Воронцов будет курировать отрасли строительства, дорожного хозяйства, транспорта, градостроительства и архитектуры. Это очень непростая работа», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 17 декабря.

Он подчеркнул, что вопросы транспортной реформы требуют особого внимания.

«Необходимый опыт у Сергея Сергеевича есть. С апреля 2022 по август 2024 года он работал министром транспорта Ульяновской области», — отметил глава региона.