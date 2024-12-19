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Олег Мельниченко прокомментировал «Итоги года с Владимиром Путиным»

18:12 | 19.12.2024 | Политика

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Пенза, 19 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал «Итоги года с Владимиром Путиным».

Олег Мельниченко прокомментировал «Итоги года с Владимиром Путиным»

Фото: Pnzreg.ru

«Владимир Владимирович Путин во время прямой линии обозначил главные направления работы, которые являются общими для всех российских регионов. Это поддержка участников СВО и их близких, помощь жителям Курской и Белгородской областей, восстановление новых российских территорий. Президент нацелил нас на тесное взаимодействие с волонтерским сообществом и фондом «Защитники Отечества». Глава государства особо отметил, что нужно помогать вернувшимся домой бойцам включаться в мирную жизнь. Речь идет не только о медицинской и психологической реабилитации. Нужно помочь ребятам найти себя, способов для этого много, сказал Владимир Владимирович. Главное — неравнодушие к тому, что происходит», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в четверг, 19 декабря.

«Президент подчеркнул, что каждый руководитель субъекта федерации должен начинать и заканчивать рабочий день с мыслями о мерах по повышению демографии. Это важнейший вопрос не только для страны, но и конкретно для Пензенской области. Россия — это люди, так сказал президент. Мы продолжим реализовывать на территории нашего региона все соответствующие федеральные программы, а также введем дополнительные меры поддержки. Будем выплачивать по 100 тыс. рублей всем студенческим семьям, где во время обучения появились дети», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что еще одно ключевое направление — повышение качества жизни в регионе.

«Поддержка многодетных и молодых семей, модернизация системы здравоохранения и образования, создание комфортных для жизни условий в сельских районах Пензенской области — всеми этими вопросами мы занимаемся и продолжим заниматься», — подчеркнул губернатор.

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