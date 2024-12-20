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Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы пройдет 30 января

13:17 | 20.12.2024 | Политика

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Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Пензы состоится 30 января. Соответствующее решение принято в ходе 5-й очередной сессии гордумы в пятницу, 20 декабря.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы пройдет 30 января. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Депутаты единогласно проголосовали за проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Пензы. Он пройдет в зале городской думы в 14.00 30 января 2025 года. Прием документов от кандидатов будет осуществляться с 24 декабря 2024 года по 27 января 2025 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в выходные и праздничные дни с 10.00 до 13.00 в кабинете №305 здания администрации города», — говорится в сообщении, размещенном на сайте представительного органа муниципального образования.

В нем добавляется, что перечень требований к кандидатам на должность главы Пензы и документов, которые необходимо предоставить на рассмотрение конкурсной комиссии, будет опубликован на сайте гордумы 23 декабря.

«Также данным решением определен состав конкурсной комиссии от представительного органа муниципалитета и мэрии областного центра. В нее включены председатель городской думы Денис Соболев, заместители председателя думы Юрий Зиновьев и Алексей Петров, начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Пензы Наталья Ипатова. Еще четыре члена комиссии будут назначены губернатором Пензенской области», — сказано в тексте.

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