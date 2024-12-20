Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы пройдет 30 января Политика

Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Пензы состоится 30 января. Соответствующее решение принято в ходе 5-й очередной сессии гордумы в пятницу, 20 декабря.

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«Депутаты единогласно проголосовали за проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Пензы. Он пройдет в зале городской думы в 14.00 30 января 2025 года. Прием документов от кандидатов будет осуществляться с 24 декабря 2024 года по 27 января 2025 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в выходные и праздничные дни с 10.00 до 13.00 в кабинете №305 здания администрации города», — говорится в сообщении, размещенном на сайте представительного органа муниципального образования.

В нем добавляется, что перечень требований к кандидатам на должность главы Пензы и документов, которые необходимо предоставить на рассмотрение конкурсной комиссии, будет опубликован на сайте гордумы 23 декабря.

«Также данным решением определен состав конкурсной комиссии от представительного органа муниципалитета и мэрии областного центра. В нее включены председатель городской думы Денис Соболев, заместители председателя думы Юрий Зиновьев и Алексей Петров, начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Пензы Наталья Ипатова. Еще четыре члена комиссии будут назначены губернатором Пензенской области», — сказано в тексте.