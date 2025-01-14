21:32:52 Вторник, 14 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поручил начать подготовку к проведению дней Пензенской области в Белоруссии

15:47 | 14.01.2025 | Политика

Печать

Пенза, 14 января 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поручил начать подготовку к проведению дней Пензенской области в Белоруссии.

Олег Мельниченко поручил начать подготовку к проведению дней Пензенской области в Белоруссии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На первом в этом году заседании регионального правительства поручил начать подготовку к организации дней Пензенской области в Республике Беларусь. Планируем провести их в апреле в Минске, Бресте и Могилеве», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 14 января.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что значительную поддержку при взаимодействии с регионами республики и реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальной отрасли, сферах культуры и образования оказывает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы встречаемся с ним ежегодно», — отметил губернатор.

«Александр Григорьевич зарегистрирован Центральной избирательной комиссией Республики Беларусь в качестве кандидата на участие в предстоящих президентских выборах. От имени всей Пензенской области желаю ему успеха! Уверен, что он получит поддержку братского белорусского народа», — добавил Олег Мельниченко.

Читайте также
В Пензе женщина лишилась более 370 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику В Бековском районе начата проверка по факту гибели двух мужчин при пожаре
До шести лет лишения свободы грозит жителю Новосибирска, который незаконно оформил кредиты на 21 пензенца В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензенской области с начала года выявлено семь нарушений охотничьего законодательства Денис Соболев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама