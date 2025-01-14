Олег Мельниченко поручил начать подготовку к проведению дней Пензенской области в Белоруссии Политика

Пенза, 14 января 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поручил начать подготовку к проведению дней Пензенской области в Белоруссии.

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«На первом в этом году заседании регионального правительства поручил начать подготовку к организации дней Пензенской области в Республике Беларусь. Планируем провести их в апреле в Минске, Бресте и Могилеве», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 14 января.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что значительную поддержку при взаимодействии с регионами республики и реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальной отрасли, сферах культуры и образования оказывает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы встречаемся с ним ежегодно», — отметил губернатор.

«Александр Григорьевич зарегистрирован Центральной избирательной комиссией Республики Беларусь в качестве кандидата на участие в предстоящих президентских выборах. От имени всей Пензенской области желаю ему успеха! Уверен, что он получит поддержку братского белорусского народа», — добавил Олег Мельниченко.