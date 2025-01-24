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Дмитрий Федотов стал советником губернатора Пензенской области по вопросам СВО и безопасности

11:36 | 24.01.2025 | Политика

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Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Дмитрий Федотов назначен советником губернатора Пензенской области, в этой должности он будет заниматься решением задач, связанных со специальной военной операцией и вопросами безопасности. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Дмитрий Федотов стал советником губернатора Пензенской области по вопросам СВО и безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшнем заседании оперштаба представил нового советника — Дмитрия Александровича Федотова. Направление его работы — специальная военная операция и вопросы безопасности», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в пятницу, 24 января.

Он уточнил, что Дмитрий Федотов окончил Пензенский государственный педагогический университет и Академию управления МВД России.

«Служил в армии, затем долгое время работал в органах внутренних дел, так что специфика стоящих перед ним задач ему ясна и понятна. Жду от Дмитрия Александровича эффективной и плодотворной работы», — добавил Олег Мельниченко.

 

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