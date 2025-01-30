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Олег Денисов и Мария Комарова зарегистрированы кандидатами на должность главы Пензы

16:00 | 30.01.2025 | Политика

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Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов и заместитель заведующей детским садом №23 Мария Комарова зарегистрированы кандидатами на должность главы города по итогам конкурса, состоявшегося в четверг, 30 января.

Олег Денисов и Мария Комарова зарегистрированы кандидатами на должность главы Пензы

Фото: Pgduma.ru

«30 января участники конкурса, претендующие на должность главы города Пензы, Олег Денисов и Мария Комарова, представили на суд членов [конкурсной] комиссии свои программы о развитии областного центра. Претендентам были заданы вопросы о перспективах модернизации городского хозяйства, благоустройстве общественных пространств и внутридворовых территорий, развитии транспорта, медицинского обслуживания населения, организации питания в детских садах и школах. По решению конкурсной комиссии оба претендента зарегистрированы в качестве кандидатов на должность главы города Пензы», — говорится в сообщении пресс-службы пензенской гордумы.

В нем добавляется, что на сессии, которая запланирована на среду, 5 февраля, депутатам предстоит избрать главу Пензы из числа зарегистрированных кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

«На сессии претендующие на пост градоначальника представят свои программы депутатскому корпусу и ответят на их вопросы, после чего путем голосования и будет определен тот, кто займет пост главы на ближайшие 5 лет», — сказано в тексте.

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