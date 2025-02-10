Председатель пензенской гордумы Денис Соболев завел канал в Telegram Политика

Пенза, 10 февраля 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы восьмого созыва Денис Соболев завел свой канал в мессенджере Telegram.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Губернатор Олег Владимирович Мельниченко в своем обращении к депутатам и главе Пензы призвал максимально увеличить открытость и прозрачность городских властей. Поэтому я принял решение завести еще один канал коммуникации с жителями, главная цель которого, помимо информирования о деятельности городской думы, — это сбор предложений, проблем, замечаний и, главное, доступная обратная связь для каждого горожанина», — написал он.

Денис Соболев напомнил, что у него также есть страницы в других социальных сетях.

«Надеюсь на конструктивное общение!» — добавил спикер гордумы.