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Председатель пензенской гордумы Денис Соболев завел канал в Telegram

17:04 | 10.02.2025 | Политика

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Пенза, 10 февраля 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы восьмого созыва Денис Соболев завел свой канал в мессенджере Telegram.

Председатель пензенской гордумы Денис Соболев завел канал в Telegram

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Губернатор Олег Владимирович Мельниченко в своем обращении к депутатам и главе Пензы призвал максимально увеличить открытость и прозрачность городских властей. Поэтому я принял решение завести еще один канал коммуникации с жителями, главная цель которого, помимо информирования о деятельности городской думы, — это сбор предложений, проблем, замечаний и, главное, доступная обратная связь для каждого горожанина», — написал он.

Денис Соболев напомнил, что у него также есть страницы в других социальных сетях.

«Надеюсь на конструктивное общение!» — добавил спикер гордумы.

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