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Соболев и Денисов представляют Пензу на всероссийском муниципальном форуме

13:02 | 13.02.2025 | Политика

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Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. Председатель пензенской гордумы Денис Соболев и глава города Олег Денисов принимают участие во II всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» в Москве.

Соболев и Денисов представляют Пензу на всероссийском муниципальном форуме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данное масштабное мероприятие со всех регионов России съехались представители органов местного самоуправления, общественных организаций, экспертного сообщества. По задумке организаторов форума, его основной миссией должно стать объединение муниципалитетов, налаживание сотрудничества между муниципальными образованиями и выработка стратегии совместной работы органов муниципальной власти на благо общества», — написал Денис Соболев в своем Telegram-канале в четверг, 13 февраля.

Он добавил, что программой форума предусмотрены пленарное заседание «Контрольно-надзорная деятельность: совместная работа с органами местного самоуправления», круглый стол «Государственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления: принципы и перспективы», экспертный диалог на тему «Муниципальные закупки: особенности контроля» и стратегическая сессия.

«Всего в рамках форума запланировано более 150 деловых событий», — отметил спикер гордумы.

Денис Соболев выразил уверенность в том, что полученная на форуме информация будет использована для дальнейшего развития Пензы.

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