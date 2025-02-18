14:51:48 Вторник, 18 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко сообщил о кадровых перестановках в правительстве Пензенской области

11:23 | 18.02.2025 | Политика

Печать

Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве.

Олег Мельниченко сообщил о кадровых перестановках в правительстве Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сообщил кабинету министров Пензенской области об изменениях в составе регионального правительства. Алмаз Хамитович Хакимов оставил должность министра экономического развития и промышленности, сохранив пост заместителя председателя правительства. Исполнение обязанностей министра с сегодняшнего дня возложено на Романа Николаевича Трялина, первого замминистра. Максим Сергеевич Изосимов, занимавший ранее должность заместителя министра ЖКХ и ГЗН, назначен на должность замминистра цифрового развития и связи, с возложением на него обязанностей министра», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 18 февраля.

По словам губернатора, «исполнение обязанностей — до получения согласования этих кандидатур от федеральных министерств, соответствующая процедура уже запущена».

«Думаю, что согласование мы пройдем, и наши коллеги уже в новом качестве продолжат работу в правительстве Пензенской области», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Читайте также
В «КБУ» Заречного поступило две единицы спецтехники В Пензе пассажир такси украл портмоне с деньгами
В Кузнецке сгорели баня и хозяйственная постройка, пострадал мужчина В отношении жителя Сердобского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
В Каменке задержан житель Пензы, оборудовавший тайники с наркотиками В Пензе из Суры извлекли тело мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама