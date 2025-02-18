Олег Мельниченко сообщил о кадровых перестановках в правительстве Пензенской области Политика

Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве.

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«Сообщил кабинету министров Пензенской области об изменениях в составе регионального правительства. Алмаз Хамитович Хакимов оставил должность министра экономического развития и промышленности, сохранив пост заместителя председателя правительства. Исполнение обязанностей министра с сегодняшнего дня возложено на Романа Николаевича Трялина, первого замминистра. Максим Сергеевич Изосимов, занимавший ранее должность заместителя министра ЖКХ и ГЗН, назначен на должность замминистра цифрового развития и связи, с возложением на него обязанностей министра», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 18 февраля.

По словам губернатора, «исполнение обязанностей — до получения согласования этих кандидатур от федеральных министерств, соответствующая процедура уже запущена».

«Думаю, что согласование мы пройдем, и наши коллеги уже в новом качестве продолжат работу в правительстве Пензенской области», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.