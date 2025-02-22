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Сергей Скудин избран главой Наровчатского района

10:01 | 22.02.2025 | Политика

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Пенза, 22 февраля 2025. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Наровчатского района Пензенской области единогласно избрали Сергея Скудина главой муниципального образования в ходе очередной сессии, состоявшейся в минувшую пятницу, 21 февраля.

Сергей Скудин избран главой Наровчатского района

Фото: Narovchat.pnzreg.ru

До этого Сергей Скудин являлся исполняющим полномочия главы района.

Принимавший участие в сессии полномочный представитель губернатора Пензенской области Павел Маслов поздравил Сергея Скудина с избранием и пожелал ему успехов в работе.

Глава Наровчатского района — высшее должностное лицо муниципального образования, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Избирается собранием представителей из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий — 5 лет.

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