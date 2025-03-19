В Заксобрании Пензенской области состоялось совместное заседание трех комитетов Политика

Пенза, 19 марта 2025. PenzaNews. Совместное заседание трех комитетов Законодательного собрания Пензенской области — по государственному строительству, вопросам местного самоуправления и информационной политике; по здравоохранению и социальной политике; по образованию, культуре и спорту — состоялось в среду, 19 марта.

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Депутаты рассмотрели кандидатуры для назначения на должности мировых судей судебных участков в Белинском и Сердобском районах, а также поддержали предложение о привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №3 Ленинского района Пензы.

Парламентарии одобрили законопроекты, вносящие изменения в региональные законы, которые регламентируют благотворительную и добровольческую деятельность, меры социальной поддержки многодетных семей, присвоение почетного звания «Ветеран труда Пензенской области».

Одобрение получили законопроекты, регулирующие полномочия регионального правительства в части повышения качества деятельности по управлению многоквартирными домами, реализации молодежной политики, перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, рекомендованы для принятия на очередной сессии проекты законов, разработанные в целях учреждения звания «Народный артист Пензенской области», присвоения звания «Почетный гражданин Пензенской области» и имен Героев Советского Союза школам.

В порядке контроля был рассмотрен вопрос об обеспечении качества предоставления услуг связи и доступа в интернет на территории региона. В настоящее время сервисами пользуются 89% жителей области. В рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства завершено строительство точек доступа Wi-Fi в малых селах и деревнях. Всего в Пензенской области действует 228 Wi-Fi бесплатных точек выхода в интернет.

В ходе реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» подключено к сети более 960 социально значимых объектов. Всего в Пензенской области эксплуатируется 5,7 тыс. сотовых станций, мобильная связь и интернет доступны в 73 населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, планируется установка оборудования еще в 33 поселениях.

Также депутаты заслушали сводный отчет о деятельности по противодействию коррупции в 2024 году. Согласно представленной информации, было проведено 231 заседание комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении государственных и муниципальных служащих. Помимо этого, государственно-правовым управлением регионального правительства, исполнительными и органами местного самоуправления проведена антикоррупционная экспертиза 27 тыс. 144 проектов нормативных правовых актов, сообщается на сайте Заксобрания Пензенской области.