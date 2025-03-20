Спикер пензенской гордумы рекомендовал Жиганше Туктарову сложить депутатские полномочия Политика

Пенза, 20 марта 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев рекомендовал сложить депутатские полномочия Жиганше Туктарову, который на заседании комиссии по местному самоуправлению при обсуждении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда Виктору Городнову выразил мнение, что имеющихся у претендента заслуг недостаточно для принятия такого решения.

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«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, пензенцы! Не могу остаться в стороне от вопиющей ситуации, которая произошла на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы во время обсуждения вопроса о присвоении звания почетного гражданина города Пензы Виктору Семеновичу Городнову. Хотя свою позицию я озвучил сразу, но вынужден вновь вернуться к этой теме. Поскольку за прошедшие три дня депутат Туктаров так и не высказал никаких сожалений о своих недопустимых изречениях в адрес ветерана. Собственно, высказывания эти оскорбляют всех участников Великой Отечественной войны — и живых, и павших, поскольку депутат взялся обесценивать подвиги солдат Победы. Поэтому сегодня как председатель Пензенской городской думы и от ее имени хочу принести извинения всем, кого затронула эта позорная история. Мне стыдно, что подобные слова прозвучали в стенах городской думы и их автором стал один из депутатов. Накануне я общался с родственниками Виктора Семеновича, и нет слов, чтобы описать те возмущение и боль, которые они испытали, узнав о случившемся», — написал Денис Соболев в своем Telegram-канале в четверг, 20 марта.

«Я убежден, что бестактные и циничные заявления, сделанные Туктаровым, и его последующее молчание несовместимы со статусом депутата Пензенской городской думы. Настоятельно рекомендую ему принять единственно возможное в данном случае решение — сложить депутатские полномочия», — добавил он.

По информации, размещенной на сайте пензенской гордумы, Виктор Городнов был призван на фронт в октябре 1944 года, после чего направлен в учебный отряд Северного флота.

Служил на торпедных катерах по разминированию глубинных бомб, сопровождал караваны судов, после окончания войны также занимался разминированием акватории.

Демобилизовался в 1951 году, после чего посвятил себя мирному труду в Пензе — сначала фрезеровщиком на заводах, позже — в НИИФИ. Внес большой вклад в изготовление изделий для ракетно-космической отрасли.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», имеет многочисленные награды за добросовестный труд.