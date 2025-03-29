В Пензе прошел всероссийский молодежный форум законодательных инициатив «Идея-5И» Политика

Пенза, 29 марта 2025. PenzaNews. Всероссийский молодежный форум законодательных инициатив «Идея-5И» впервые прошел в Пензе в минувшую пятницу, 28 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«Он объединил 470 молодых людей из восьми регионов страны, представителей власти и общественных организаций», — сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что участников мероприятия в формате видеообращения поприветствовала вице-спикер Совета Федерации РФ Инна Святенко.

«Будущие государственные служащие, депутаты, сенаторы должны четко осознавать, что именно их задачей в наше непростое время будет решение вопросов граждан, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности. И только активная позиция может привести к реальным изменениям, подчеркнула в своем видеообращении к участникам заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Юрьевна Святенко», — написал Олег Мельниченко.

Он отметил, что форум посетила вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова.

«Во время рабочей встречи мы обсудили опыт демографической и семейной политики в нашем регионе. Как отметила Анна Юрьевна, инициативы, которые много лет назад зарождались на пензенской земле, приобрели сейчас федеральное звучание. Самые яркие примеры — конкурс «Семья года» и курс «Семьеведение», который стал основой федеральной программы «Моя семья». В этом году мы также издадим методические пособия для педагогов по курсу семьеведения. Не будет семьи — не будет и патриотизма», — констатировал губернатор.