Мельниченко и Беглов обсудили перспективы развития сотрудничества Пензенской области и Санкт-Петербурга Политика

Санкт-Петербург, 30 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги рабочей встречи, состоявшейся в Санкт-Петербурге в минувшую субботу, 29 марта, Олег Мельниченко прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Петербург заинтересован в пензенских товарах на прилавках сетевых магазинов, увеличении нам поставок оборудования для сельского и коммунального хозяйства, электронной техники», — написал он.

Губернатор Пензенской области добавил, что «есть варианты усилить взаимодействие в сферах фармацевтики, образования, культуры и туризма».

«В июне в Северной столице традиционно состоится Петербургский международный экономический форум, где мы всегда принимаем участие. Александр Дмитриевич предложил подписать дорожную карту по реализации заключенного в 2022 году соглашения о сотрудничестве между Пензенской областью и Петербургом», — сообщил Олег Мельниченко.

Кроме того, по его словам, представители Пензенской области получили приглашение на Партнериат малого и среднего бизнеса — деловое мероприятие, содействующее привлечению инвестиций.

«Мероприятие состоится осенью 2025 года», — уточнил он.