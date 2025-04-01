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Борис Грызлов и Олег Мельниченко обсудили торгово-экономическое сотрудничество Пензенской области и Белоруссии

13:52 | 01.04.2025 | Политика

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Минск, 1 апреля 2025. PenzaNews. Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили результаты двустороннего торгово-экономического сотрудничества в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Минске.

Борис Грызлов и Олег Мельниченко обсудили торгово-экономическое сотрудничество Пензенской области и Белоруссии

Фото: Pnzreg.ru

«Существенное увеличение товарооборота наблюдается за последние три года, оценка взаимодействия высокая», — подчеркнул Борис Грызлов.

Он отметил, что Пензенская область успешно реализовала планы, которые были намечены ранее: приобретены общественный транспорт, а также техника белорусского производства для нужд ЖКХ, сельского хозяйства и дорожной отрасли.

Как сообщил Олег Мельниченко, «закупки будут продолжены».

«Есть планы пополнять техникой наши организации, которые работают в ДНР, мы там расширяем объемы дорожного строительства», — сказал губернатор Пензенской области.

Глава региона обратил внимание на то, что в рамках модернизации общественного транспорта в этом году намечено приобрести в лизинг 60 автобусов.

«Мы продолжаем обновление сельскохозяйственной техники, 45 единиц планируем закупить в этом году», — добавил Олег Мельниченко.

Он отдельно остановился на теме производства кормов для птиц и планах предложить белорусской стороне наладить прямые поставки необходимого для этого компонента — лизина.

В завершение встречи Олег Мельниченко подчеркнул, что проведение дней Пензенской области в Белоруссии является результатом активно развивающихся двусторонних отношений, основанных на историческом единстве народов и совместных усилиях по интеграции стран в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба облправительства.


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