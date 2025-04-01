Белоруссия готова увеличить объемы поставок пассажирской техники в Пензенскую область Политика

Пенза, 1 апреля 2025. PenzaNews. Белорусские производители готовы нарастить объемы поставок пассажирской техники в Пензенскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с делегацией Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко, которая состоялась в Минске во вторник, 1 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы очень заинтересованы в поставках вам пассажирской техники. Будем наращивать эти объемы, если у вас будет необходимость. Это троллейбусы, трамваи, притом на различных видах топлива», — сказал Александр Лукашенко, слова которого приводит ТАСС.

Он также назвал перспективным направлением сотрудничество в сфере ЖКХ.

По словам Александра Лукашенко, Белоруссия может поставить весь набор техники, чтобы Пензенская область имела возможность эффективно работать в данной сфере.

«Я уж не говорю о сельском хозяйстве, продуктах питания. Знаю, наши магазины у вас работают в Пензе. Если нужно расширять это направление сотрудничества, мы это будем делать», — сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что у Белоруссии и Пензенской области приличный товарооборот.

«Рост очень значительный — почти 10%», — констатировал он.