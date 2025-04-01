02:28:37 Среда, 2 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белоруссия готова увеличить объемы поставок пассажирской техники в Пензенскую область

16:51 | 01.04.2025 | Политика

Печать

Пенза, 1 апреля 2025. PenzaNews. Белорусские производители готовы нарастить объемы поставок пассажирской техники в Пензенскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с делегацией Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко, которая состоялась в Минске во вторник, 1 апреля.

Белоруссия готова увеличить объемы поставок пассажирской техники в Пензенскую область

Фото: Pnzreg.ru

«Мы очень заинтересованы в поставках вам пассажирской техники. Будем наращивать эти объемы, если у вас будет необходимость. Это троллейбусы, трамваи, притом на различных видах топлива», — сказал Александр Лукашенко, слова которого приводит ТАСС.

Он также назвал перспективным направлением сотрудничество в сфере ЖКХ.

По словам Александра Лукашенко, Белоруссия может поставить весь набор техники, чтобы Пензенская область имела возможность эффективно работать в данной сфере.

«Я уж не говорю о сельском хозяйстве, продуктах питания. Знаю, наши магазины у вас работают в Пензе. Если нужно расширять это направление сотрудничества, мы это будем делать», — сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что у Белоруссии и Пензенской области приличный товарооборот.

«Рост очень значительный — почти 10%», — констатировал он.


Читайте также
В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации девяти иностранных граждан по месту пребывания Житель Башмаковского района стал жертвой мошенничества при покупке беседки
Пензенские абитуриенты смогут пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил дома порох
Мошенники выманили у жительницы Каменского района около 2,5 млн. рублей Житель Кузнецка лишился около 3 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама