Подписано соглашение между Пензой и Партизанским районом Минска Политика

Пенза, 2 апреля 2025. PenzaNews. Межмуниципальное соглашение о сотрудничестве города Пензы и Партизанского района Минска подписано в рамках дней Пензенской области в Белоруссии.

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили возможности расширения сотрудничества с председателем минского городского исполнительного комитета Владимиром Евгеньевичем Кухаревым. Столица Беларуси — первый город в насыщенной программе проведения дней Пензенской области. Как отметил Владимир Евгеньевич, у наших промышленников и предпринимателей открываются новые перспективы для совместной деятельности. Соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и минским городским исполнительным комитетом заключено в сентябре 2024 года. Развиваем и межмуниципальные связи. В рамках дней Пензенской области подписали соглашение о сотрудничестве Пензы с Партизанским районом Минска, а также дорожную карту по его реализации», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 1 апреля.

Он напомнил, что в Партизанском районе расположен ряд крупных предприятий Минска и городской технопарк.

«Планируем выстраивать связи с инновационными производственными площадками Пензы», — отметил глава региона.

«Будет взаимодействовать и наша активная молодежь — пензенский отряд содействия полиции «Тигр» с белорусскими отрядами охраны правопорядка. Им предстоит продолжать дружбу и братство, заложенные поколениями дедов и прадедов, в эпоху новой истории наших государств», — добавил Олег Мельниченко.