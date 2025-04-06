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Олег Мельниченко посетил предприятие «ТоргМаш» и самую крупную школу в Брестской области

09:29 | 06.04.2025 | Политика

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Пенза, 6 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе визита в Брестскую область Белоруссии посетил предприятие «ТоргМаш» и школу №1 имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца в городе Барановичи.

Олег Мельниченко посетил предприятие «ТоргМаш» и самую крупную школу в Брестской области

Фото: Pnzreg.ru

«Начали со знакомства с производственными мощностями завода торгового машиностроения в городе Барановичи. «ТоргМаш» выпускает оборудование для предприятий торговли и общественного питания, бытовую технику. 95% идущей на экспорт продукции поставляется в Россию. Среди прочего производятся пароконвектоматы, которыми оснащают учреждения образования, здравоохранения, социальной сферы», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 5 апреля.

По его словам, это оборудование вызвало особый интерес, поскольку в Пензенской области реализуется программа модернизации школьных пищеблоков.

«Посетили самую большую в регионе школу №1 имени дважды Героя Советского Союза Сергея Ивановича Грицевца. Барановичи — побратим нашего Кузнецка, поэтому ученики этого учебного заведения активно общаются со сверстниками из кузнецкой школы №17. Здесь также работает единственный в Республике Беларусь музей народного единства. Есть экспозиция, посвященная героической обороне Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны. Думаю, что создателям школьных музеев в Пензенской области будет интересен опыт белорусских коллег», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что пригласил школьников на лермонтовский праздник поэзии в «Тарханах».

«Дал поручение организовать для ребят эту поездку, а чтобы они могли больше узнать о нашем регионе, передал школе трехтомник «История Пензенского края», — написал глава региона.


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