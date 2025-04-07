Мельниченко и Пархомчик обсудили расширение сотрудничества между Пензенской и Брестской областями Политика

Пенза, 7 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик обсудили расширение двустороннего сотрудничества.

Фото: Pnzreg.ru

«Провели рабочую встречу с председателем Брестского областного исполнительного комитета Петром Александровичем Пархомчиком. С 2024 года он возглавляет рабочую группу по сотрудничеству Пензенской области с Республикой Беларусь. Внешнеторговый оборот растет, причем в общем объеме особо отличились Пензенский и Брестский регионы. Значит, мы принимаем правильные решения. Обсудили много вопросов, касающихся расширения экономического взаимодействия. В связи с планами по развитию электротранспорта нас интересуют поставки аккумуляторов. Также у Пензенской области большая потребность в коммунальной технике. Заинтересовало производство пожарных машин с автолестницами на 52 метра. Это важно для районов, где идет высотная городская застройка. Белорусская сторона хочет перенять наш опыт по продуктивности молочного стада и производству мяса птицы», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 6 апреля.

«Не менее чем сотрудничество в экономике, важно взаимодействие в образовании, культуре, спорте, молодежной политике. Это самые значимые направления в становлении нашего Союзного государства. Петр Александрович выразил благодарность пензенским студенческим отрядам, которые активно участвовали в строительстве Республиканского патриотического центра. Сейчас завершен первый этап стройки, дальше наша молодежь снова придет на помощь. Пригласил брестских ребят в Пензу для участия в юнармейских военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец». Будем укреплять нашу дружбу», — добавил глава региона.