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Артем Николаев назначен заместителем председателя правительства Пензенской области

14:14 | 07.04.2025 | Политика

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Пенза, 7 апреля 2025. PenzaNews. Участник кадровой программы «Время героев» Артем Николаев назначен на должность заместителя председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Артем Николаев назначен заместителем председателя правительства Пензенской области

Фото: T.me/omelnichenko

«С сегодняшнего дня в должность заместителя председателя правительства Пензенской области вступает участник президентской кадровой программы «Время героев» Артем Михайлович Николаев, кавалер двух орденов Мужества и двух медалей «За отвагу». Теперь свои лучшие качества — умение четко ставить задачи, грамотно анализировать ситуацию и оперативно принимать взвешенные решения — ему предстоит проявлять на государственной гражданской службе. Горжусь, что являюсь его наставником в федеральной программе «Время героев». Уверен, что он достойно проявит себя на новом месте работы. Артем Михайлович — уроженец города Пензы, ответственный, надежный и неравнодушный человек, искренне преданный Родине», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 7 апреля.

Олег Мельниченко уточнил, что Артем Николаев будет курировать в регионе молодежную политику; вопросы оказания гуманитарной и иной помощи военнослужащим в ходе СВО; сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями; работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества».

«На этом направлении работы особенно нужен активный человек с горячим сердцем», — подчеркнул губернатор.

«В добрый путь, Артем Михайлович!» — добавил он.


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