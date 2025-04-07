Артем Николаев назначен заместителем председателя правительства Пензенской области Политика

Пенза, 7 апреля 2025. PenzaNews. Участник кадровой программы «Время героев» Артем Николаев назначен на должность заместителя председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«С сегодняшнего дня в должность заместителя председателя правительства Пензенской области вступает участник президентской кадровой программы «Время героев» Артем Михайлович Николаев, кавалер двух орденов Мужества и двух медалей «За отвагу». Теперь свои лучшие качества — умение четко ставить задачи, грамотно анализировать ситуацию и оперативно принимать взвешенные решения — ему предстоит проявлять на государственной гражданской службе. Горжусь, что являюсь его наставником в федеральной программе «Время героев». Уверен, что он достойно проявит себя на новом месте работы. Артем Михайлович — уроженец города Пензы, ответственный, надежный и неравнодушный человек, искренне преданный Родине», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 7 апреля.

Олег Мельниченко уточнил, что Артем Николаев будет курировать в регионе молодежную политику; вопросы оказания гуманитарной и иной помощи военнослужащим в ходе СВО; сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями; работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества».

«На этом направлении работы особенно нужен активный человек с горячим сердцем», — подчеркнул губернатор.

«В добрый путь, Артем Михайлович!» — добавил он.