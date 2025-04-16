Олег Мельниченко принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России Политика

Пенза, 16 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

Фото: T.me/omelnichenko

«Принял участие в обсуждении темы переселения в Россию иностранных граждан, разделяющих наши традиционные духовно-нравственные ценности. Актуальному вопросу было посвящено 44-е заседание Совета глав субъектов РФ при МИД России под руководством Сергея Викторовича Лаврова», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 16 апреля.

По словам главы региона, в рамках соответствующего указа президента РФ Владимира Путина временное разрешение на проживание в Пензенской области получили уже три иностранца.

«Кроме того, мы 10 лет реализуем программу по добровольному переселению соотечественников. С начала этого года жить и работать к нам приехали более 400 человек», — отметил губернатор.

«Нам по пути с теми, кто симпатизирует нашей стране и готов принимать российский культурный код», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Совет глав субъектов Российской Федерации при МИД России был создан в 2003 году на основе рекомендаций Государственного совета и в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в целях оказания содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей, а также обеспечения возможности их участия в подготовке предложений по тем или иным внешнеполитическим инициативам.

Заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в полугодие.