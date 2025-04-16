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Мельниченко доложил Якушеву о ходе реализации в Пензенской области народной программы «Единой России»

17:36 | 16.04.2025 | Политика

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Пенза, 16 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Олег Мельниченко доложил секретарю генсовета партии Владимиру Якушеву о ходе реализации в регионе народной программы.

Мельниченко доложил Якушеву о ходе реализации в Пензенской области народной программы «Единой России»

Фото: T.me/omelnichenko

«Доложил секретарю генерального совета «Единой России» Владимиру Владимировичу Якушеву о работе пензенского регионального отделения по реализации народной программы партии. Главная задача — информировать людей о том, что делается, учитывать их предложения, привлекать к процессу повышения качества жизни в родном регионе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 16 апреля.

Он сообщил, что в 2024 году в рамках народной программы было построено три школы, в этом планируется начать строительство еще двух, 10 отремонтировать, а также привести в порядок два детских сада и два учреждения профобразования.

«На базе проекта «Здоровое будущее» поставим 11 модульных ФАПов, завершим строительство поликлиники в Кузнецке, введем 8 объектов здравоохранения. По программе «Мой двор» отремонтируем 184 дворовые территории», — проинформировал глава региона.

«Продолжим поддержку участников СВО, жителей подшефных и приграничных российских регионов. Мы вместе, и это единство делает нас крепче», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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