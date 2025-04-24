Олег Мельниченко подписал распоряжение об объявлении взысканий и лишений премий в отношении восьми членов правительства Пензенской области
Печать
Пенза, 24 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение об объявлении взысканий и лишений премий в отношении восьми членов регионального правительства.
Фото: Pnzreg.ru
«Сегодня подписал распоряжение об объявлении взысканий и лишений премий в отношении восьми членов областного правительства. Причина — неисполнение данных мною поручений», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 24 апреля.
Он добавил, что «аналогичные меры приняты в отношении ряда глав муниципальных районов».
«Также впереди комплексная проверка деятельности белинской районной администрации. Рабочая группа по моему поручению приступит к этому уже на следующей неделе. По результатам приму решение о дисциплинарном взыскании для главы района», — сообщил губернатор.
«В будущем это решение может стать основанием для отрешения от должности с выражением недоверия», — отметил он.
Глава региона напомнил, что неоднократно предупреждал членов облправительства и глав муниципалитетов о необходимости точно и в срок исполнять возложенные на них задачи.
«Если потребуется, будем расставаться с теми, кто не готов меня услышать. У жителей нашего региона нет времени ждать, когда некоторые руководители начнут работать эффективно», — подчеркнул Олег Мельниченко.