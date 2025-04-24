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Олег Мельниченко подписал распоряжение об объявлении взысканий и лишений премий в отношении восьми членов правительства Пензенской области

14:07 | 24.04.2025 | Политика

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Пенза, 24 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение об объявлении взысканий и лишений премий в отношении восьми членов регионального правительства.

Олег Мельниченко подписал распоряжение об объявлении взысканий и лишений премий в отношении восьми членов правительства Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня подписал распоряжение об объявлении взысканий и лишений премий в отношении восьми членов областного правительства. Причина — неисполнение данных мною поручений», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 24 апреля.

Он добавил, что «аналогичные меры приняты в отношении ряда глав муниципальных районов».

«Также впереди комплексная проверка деятельности белинской районной администрации. Рабочая группа по моему поручению приступит к этому уже на следующей неделе. По результатам приму решение о дисциплинарном взыскании для главы района», — сообщил губернатор.

«В будущем это решение может стать основанием для отрешения от должности с выражением недоверия», — отметил он.

Глава региона напомнил, что неоднократно предупреждал членов облправительства и глав муниципалитетов о необходимости точно и в срок исполнять возложенные на них задачи.

«Если потребуется, будем расставаться с теми, кто не готов меня услышать. У жителей нашего региона нет времени ждать, когда некоторые руководители начнут работать эффективно», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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