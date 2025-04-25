Депутат Елена Падалкина лишена права выступлений на восьми заседаниях пензенской гордумы Политика

Пенза, 25 апреля 2025. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы восьмого созыва Елена Падалкина лишена права выступлений на восьми заседаниях. Соответствующее решение принято в ходе 10-й очередной сессии представительного органа муниципального образования, которая состоялась в пятницу, 25 апреля.

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За лишение права выступлений проголосовало большинство депутатов: 25 из 28 присутствующих, против — один.

«[...] Учитывая решение комиссии Пензенской городской думы по депутатской этике от 23 апреля 2025 года №5-3/8 и повторное нарушение депутатом Пензенской городской думы восьмого созыва Е.Р. Падалкиной правил этики депутата, [...] Пензенская городская дума решила лишить [...] Падалкину Елену Романовну, допустившую нарушение правил депутатской этики, права выступить на восьми заседаниях Пензенской городской думы», — говорится в документе.

Решение вступило в силу с момента его принятия.

Ранее Елена Падалкина была лишена права выступления на 9-й очередной сессии пензенской гордумы, которая состоялась 28 марта.