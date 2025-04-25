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Депутат Елена Падалкина лишена права выступлений на восьми заседаниях пензенской гордумы

14:16 | 25.04.2025 | Политика

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Пенза, 25 апреля 2025. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы восьмого созыва Елена Падалкина лишена права выступлений на восьми заседаниях. Соответствующее решение принято в ходе 10-й очередной сессии представительного органа муниципального образования, которая состоялась в пятницу, 25 апреля.

Депутат Елена Падалкина лишена права выступлений на восьми заседаниях пензенской гордумы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За лишение права выступлений проголосовало большинство депутатов: 25 из 28 присутствующих, против — один.

«[...] Учитывая решение комиссии Пензенской городской думы по депутатской этике от 23 апреля 2025 года №5-3/8 и повторное нарушение депутатом Пензенской городской думы восьмого созыва Е.Р. Падалкиной правил этики депутата, [...] Пензенская городская дума решила лишить [...] Падалкину Елену Романовну, допустившую нарушение правил депутатской этики, права выступить на восьми заседаниях Пензенской городской думы», — говорится в документе.

Решение вступило в силу с момента его принятия.

Ранее Елена Падалкина была лишена права выступления на 9-й очередной сессии пензенской гордумы, которая состоялась 28 марта.


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