В Пензе состоялось 76-е пленарное заседание Совета законодателей ПФО Политика

Пенза, 6 июня 2025. PenzaNews. 76-е пленарное заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа состоялось в круглом зале правительства Пензенской области в пятницу, 6 июня.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, депутаты Госдумы Александр Самокутяев и Дмитрий Каденков, сенаторы Олег Голов и Николай Кондратюк, а также представители законодательной и исполнительной власти регионов округа.

Одной из основных тем заседания стало развитие массового спорта и повышение доступности спортивной инфраструктуры.

«По опросам, в регионах округа интерес к занятию спортом есть — у нас систематически спортом занимаются от 50% до более чем 60% жителей. За последнее время в ПФО вырос уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями. Показатель, на который мы сейчас ориентируемся, — 70% (столько жителей страны в возрасте от 3 до 79 лет должны регулярно заниматься спортом в России к 2030 году). Эту цель поставил наш президент Владимир Владимирович Путин. Если говорить об удовлетворенности условиями для занятий спортом, то показатель тоже высокий — более 63%», — отметил Игорь Комаров.

Он подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено обеспечению равного доступа к занятиям спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая участников СВО. В большинстве регионов ПФО уже действуют нормативные акты, позволяющие отдельным категориям граждан посещать спортивные объекты бесплатно или со скидкой 50%. В Пензенской области предусмотрены выплаты спортсменам, достигшим высоких результатов, в том числе в адаптивных видах спорта. В Чувашии и Марий Эл каждый житель имеет возможность раз в месяц, в День здоровья, бесплатно или на льготных условиях посещать физкультурно-спортивные учреждения.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность координации усилий регионов в продвижении массового спорта.

«Тема развития спорта оказалась в центре внимания законодателей округа после большого перерыва. Вопрос рассматривался в 2013 году. Также в 2016-м говорили о популяризации комплекса ГТО. Сегодня снова важно обратить внимание на сферу физкультуры и спорта, особенно когда президент считает ее стратегически значимой. Благодарю, что именно Пенза была выбрана местом обсуждения — в нашем регионе развитая сеть спортивной инфраструктуры», — сказал он.

В рамках заседания были представлены достижения регионов в сфере массового спорта. Так, в Пензенской области функционирует более 4,5 тыс. спортобъектов, уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой составляет 80% — по этому показателю регион входит в тройку лидеров ПФО наряду с Чувашией и Ульяновской областью.

Также участники заседания обсудили вопросы развития фиджитал- и корпоративного спорта, реализации проектов активного долголетия и эффективного использования пришкольной спортивной инфраструктуры во внеурочное время.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков в своем выступлении подчеркнул значимость региональных инициатив.

«В каждом субъекте ПФО есть интересные проекты. Например, «Мой спорт» в Оренбургской области, «Спорт для всех» в Кировской, «Шумбрат, зарядка!» в Мордовии, «Калашников спорт» в Удмуртии, проект «Школа родителя спортсмена», запущенный в социальных сетях в Нижегородской области», — перечислил он.

Итоги заседания подвел председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин.

«Тема развития массового спорта связана с вопросами укрепления здоровья населения. Сегодня мы обсудили пути решения проблемы дефицита тренерских кадров, поддержку развития национальных видов спорта, помощь в организации спортивных занятий атлетов с ограниченными возможностями», — сказал Евгений Люлин, слова которого приводятся на сайте полпреда президента РФ в ПФО.

Принятые решения будут направлены в правительство России, профильные министерства и органы государственной власти регионов Приволжского федерального округа.