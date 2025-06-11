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Подписано соглашение между Пензой и Бесланом

17:22 | 11.06.2025 | Политика

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Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов и глава администрации местного самоуправления Бесланского городского поселения Харитон Татров подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы в среду, 11 июня.

Подписано соглашение между Пензой и Бесланом

Фото: Penza-gorod.ru

«Основным предметом подписания соглашения стало установление между городами побратимских связей, укрепление и расширение торгово-экономической, промышленной, научной, социальной и других сфер деятельности. Особое внимание документ уделяет популяризации национальных культур, обмену опытом работы и реализации совместных молодежных и патриотических мероприятий», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сферы ЖКХ, развития городской инфраструктуры и благоустройства территорий.

Кроме того, сообщается, что Олег Денисов и Харитон Татров также подписали совместную декларацию о противодействии терроризму.


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