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Губернатор Пензенской области и ректор МГИМО обсудили повышение квалификации государственных и муниципальных служащих

14:24 | 19.06.2025 | Политика

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Санкт-Петербург, 19 июня 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и ректор Московского государственного института международных отношений министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов обсудили перспективы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих на базе МГИМО в ходе рабочей встречи, которая состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

Губернатор Пензенской области и ректор МГИМО обсудили повышение квалификации государственных и муниципальных служащих

Фото: T.me/omelnichenko

«Пензенская область активно развивает внешнеэкономические связи, работает с рядом государств ближнего и дальнего зарубежья, обменивается делегациями. Наши сотрудники регулярно выезжают за рубеж, и важно, чтобы их компетенции соответствовали современным требованиям», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что МГИМО совместно с администрацией президента России запускает новую программу повышения квалификации муниципальных служащих в международной сфере.

«Это открывает новые возможности для развития и движения вперед», — отметил глава региона.

«Кроме того, Анатолий Васильевич пригласил меня посетить МГИМО. В университете существует хорошая традиция — организовывать встречи губернаторов со студентами. Такие встречи помогают ребятам определиться с профессиональными ориентирами. Договорились провести встречу в новом учебном году», — добавил Олег Мельниченко.


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