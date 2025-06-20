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Асташкина сменила Щигорева на посту замглавы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам

09:37 | 20.06.2025 | Политика

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Пенза, 20 июня 2025. PenzaNews. Анастасия Асташкина назначена заместителем главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Асташкина сменила Щигорева на посту замглавы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам

Фото: Penza-gorod.ru

«С декабря 2023 года она руководила управлением градостроительства и архитектуры Пензы», — напоминается в тексте.

В нем указано, что Анастасия Асташкина имеет два высших образования, она окончила Пензенский государственный университет архитектуры и строительства по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Экономика и управление на предприятии (в строительстве), строительство».

«Анастасия Асташкина приступила к должностным обязанностям с 20 июня», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что трудовые отношения с Ярославом Щигоревым, который до этого занимал пост замглавы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам, прекращены 17 июня по взаимному согласию сторон.


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