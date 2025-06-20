Мельниченко и Беглов подписали дорожную карту по развитию сотрудничества Пензенской области и Санкт-Петербурга в ближайшие 5 лет Политика

Санкт-Петербург, 20 июня 2025. PenzaNews. Глава Пензенской области Олег Мельниченко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на период до 2030 года.

Фото: Pnzreg.ru

«Это еще один этап совместной работы, которую мы начали 3 года назад. Взаимодействие охватывает все основные сферы деятельности — торговлю, образование, здравоохранение, промышленность, культуру, спорт, туризм, молодежную политику, архивное дело», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 19 июня.

По его словам, Пензенская область заинтересована в продвижении товаров на прилавки петербургских торговых сетей.

«Со стороны петербуржцев есть интерес в увеличении поставок нам машин и оборудования для сельского и коммунального хозяйства, агрегатов для топливно-энергетического комплекса, электронной техники», — пояснил он.

Олег Мельниченко добавил, что также возможны обмен опытом и повышение квалификации медицинских специалистов благодаря участию в научно-практических конференциях и семинарах.

«Наши совместные перспективы огромны, нужно объединять усилия», — подчеркнул губернатор Пензенской области.